Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları özelleştirildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan bölgesinde bulunan termik santral ve maden sahalarının özelleştirme ihalesi, özelleştirilme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ev sahipliğinde ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplam 5 kapalı teklifin sunulduğu ihalede Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi yer aldı.

İhalede teklifler ilk turda elemesiz olarak gerçekleşti ve kapalı zarflar içerisinde verildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen ilk tur tekliflerinde en yüksek rakam 13 milyar 50 milyon lira oldu. Elemeli olarak gerçekleştirilen ikinci turda ise şirketler tekliflerini 13 milyar 50 milyon liradan başlattı. Bu turda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi ihaleden elendi.

Ardından açık olarak gerçekleştirilen açık arttırmada Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 15 milyar 600 milyon lira olan ihalede yarıştı.

Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi açık arttırmanın kazananı oldu

İhaleden sırasıyla Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu çekilirken, 17 turun ardından Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi 20 milyar lira karşılığında açık arttırmanın kazananı oldu.

5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak

Öte yandan Özelleştirme İdaresi, ihaleye istihdam şartı getirildiğini açıklamıştı. Buna göre santralde 5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı bulunacak. Peşin fiyat esasına göre yapılan ihalede peşin fiyatına vadeli ödeme söz konusu olmayacak. Vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20'sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için ise TÜFE-Yİ-ÜFE yıllık değişim oranlarının ortalaması esas alınarak vade farkı tahsil edilecek. İhalede devletin herhangi bir elektrik alım garantisi bulunmuyor.