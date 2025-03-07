Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubaylar Meslek Yüksekokulunda ASTTASAK mezuniyet törenine katıldı. Burada yeni mezun olan astsubaylara ve ailelerine hitap ederek PKK'nın silah bırakma süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tarih boyunca olduğu gibi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bugün, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden, terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.

Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.

Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir.

Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Törende Yaşar Güler'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni mezun astsubaylara seslenerek kendilerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle anlamlı bir mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir ve şu anda da bin 200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bu günde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere diplomaları verildi, dönem birincisi Tank Astsubay Çavuş Kader Ölmez, yaş kütüğüne kendi döneminin plaketini çaktı. Tören resmi geçit töreni ile sona erdi.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit katılım sağladı.