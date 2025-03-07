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Taksim ve çevresinde Kadınlar Günü etkinlikleri yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Kamu düzeni gerekçesiyle alınan kararda, belirli bölgelerde yaya ve araç trafiği de kısıtlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 16:39, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 16:39
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Taksim ve çevresinde Kadınlar Günü etkinlikleri yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde yapılmak istenen etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yasak, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi tüm etkinlikleri kapsıyor.

Beyoğlu'nda Etkinlik Yasakları

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

"Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."


Emniyet Tedbirleri


  • Saat 12.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğine kapatılması.
  • İstiklal Caddesi ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması.
  • Sıraselviler Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılması.
  • Karaköy Meydanı'nın araç ve yaya trafiğine kapatılması.
  • İlçe genelinde meydana gelebilecek toplumsal olaylar dikkate alınarak gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması.

Bu tedbirler, ilçede kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınmıştır.

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