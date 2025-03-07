Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kurulan Veteriner Yol Kontrol Ve Denetim İstasyonu'nun açılış törenine katıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve kent protokolünün hazır bulunduğu törende konuşan Bakan Yumaklı, hayvan hastalıklarının önlenmesi için kurulan istasyonların önemine dikkat çekti. Ülke gündemindeki kırmızı et ithalatını 2028 yılına kadar sonlandırmayı hedeflediklerini belirten Yumaklı, Ramazan ayında da et fiyatlarında herhangi bir fahiş artışa izin verilmediğine dikkat çekti.

Dünya Sıralamasında Önemli Bir Üretici Ülkeyiz

Bakan Yumaklı, hayvancılık sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirterek, sektörü geliştirmek için birçok çalışmanın yapıldığını söyledi. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan varlığındaki artışları vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin dünya sıralamasında önemli bir üretici konumunda olduğunu ifade etti.

Kırmızı Et Üretimi İhtiyacın Yüzde 95'ini Karşılıyor

Bakan Yumaklı, hayvansal üretim ihracatının 2002 yılına göre 14 kat arttığını belirterek, kırmızı et ithalatının sadece yüzde 5'lik bir kısmı kapsadığını ve fahiş fiyat artışlarına karşı regülasyon görevlerinin yerine getirildiğini açıkladı. Et ve Süt Kurumu'nun bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi

Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu ve TİGEM iş birliğiyle hayvancılıkta üretimi geliştirme projesinin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile üreticilere önemli destekler sağlandığını söyledi.

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele

Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek için yol kontrol noktalarının önemine dikkat çekti. Türkiye çapında açılan istasyonların hayvan sağlığını koruma konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından tesis dualarla açıldı.