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Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta dünya lideri olma yolunda olduğunu söyledi. Gençlere bilimsel çalışmalar için kapıların açık olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 17:50, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 17:54
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Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TÜGVA İhtisas Akademi Açılış Programı"na katıldı. Programda yer alan "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri" konulu konferansta konuşan Memişoğlu, medeniyetler şehri Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere Sesleniş

Dünyanın bir döngü içerisinde olduğuna işaret eden Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Aldığımız tecrübeleri, bilgi birikimlerini analiz edip, gelecekte bizim yaşımıza geldiğinizde yaşayacağınız zorlukları veya karşılaşacağınız durumları daha rahat çözebilesiniz diye buradayız." ifadesini kullandı. Memişoğlu, gençlerin medeniyet değerlerini iyi bilmesi ve araştırması gerektiğini dile getirerek, geçmişini bilmeyen insanların geleceğini bulamayacağını vurguladı.

"Biz iyinin tarafıyız"

"Bizim medeniyetimiz dünyada hep barış, huzur, iyi niyet getirmiş, insanlara sevgiyi paylaşmayı öğretmiş, insaniyet tarafı olan bir medeniyet. Biz iyinin tarafıyız, medeniyet tarihine baktığımız zaman hep iyi tarafta olmuşuz." diyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün, insanları birbirine düşürerek kazançlı hale geldiğini düşünen, sömüren kapitalist bir medeniyetin dünyaya hükmettiğini biliyorsunuz. Bunu eleştireceğiz ve bununla mücadelede edeceğiz. Burada önemli olan kötüye kötülüğü niye yaptığını sorgulamaktan çok iyilik tarafı olarak 'Biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız?' diye düşünmek.


Gençlere Tavsiyeler

Memişoğlu, "Farklılıklarınızı güç ve enerji haline getireceksiniz" diyerek gençlere bir kapı aralandığını ve bu kapıdan geçecek olanların gençler olduğunu vurguladı. Memişoğlu, "Bilimiyle, teknolojisiyle gençler olarak bu medeniyetin ne olduğunu öğreneceksiniz, çatışmayacaksınız, kavga etmeyeceksiniz, farklılıklarınızı güç ve enerji haline getireceksiniz." diye konuştu.

Sağlık Sistemindeki Değişimler

Dünyada sağlık sistemlerinin yavaş yavaş değiştiğini belirten Memişoğlu, genetik ve moleküler tedavilere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ulaşılabilirlik anlamında sağlıkla ilgili dünyada örnek alınan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, son 20 senede yapılan sağlıkta altyapı gelişimiyle bunu daha da iyi hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

En büyük hedeflerden birinin hastalanmadan koruyucu sağlığı ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Memişoğlu, ikinci hedeflerinin sağlık hizmetlerini daha geliştirerek çevre ülkelere de sağlık hizmeti sunmak ve teknoloji, bilim üreten bir hale getirmek olduğunu kaydetti.

"Sağlıkla ilgili bilimsel çalışma yapacağım diyene kapımız açık"

Memişoğlu, "Sigara içiyorsanız, içmeyeceksiniz, fazla kilonuz varsa aşırı beslenmeden, yapay gıdalardan uzak duracaksınız, egzersiz yapacaksınız." diyerek sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'ın Genç Nüfusu

Diyarbakır'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının gençlerden oluştuğunu dile getiren TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, "Gelin birlikte çocukların geleceğini inşa edelim. Diyarbakır'ın bu gençlerini 'gençsel dönüşüm' kapsamına alalım ve bu şehirde yaşıyorsanız ve bu şehirde kalacaksanız ben de varım deyin." diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, konferansa katılanların sorularını yanıtladı. Programa Vali Murat Zorluoğlu ve birçok yetkili katıldı.

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