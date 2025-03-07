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Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık yüzde 8,78 yükseldi. Dolar/TL düşerken, avro ve altın fiyatlarında artış görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 19:58, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 20:00
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Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, avro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti.

Borsa İstanbul Haftalık Performansı


  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya çıktı.
  • Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.


Döviz Kurları ve Fon Performansı


  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, avro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.


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