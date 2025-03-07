MSB paylaştı: İşte Türk Kadın Askerleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başta şehitlerin ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere, MSB'de görev yapan personelle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MSB'den Kadınlar Günü Mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabından, bakanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan kadın personelin mesajlarını içeren videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eserinle gururlan Türkiyem. Onlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar, en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz."



