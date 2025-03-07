Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar iftar programında konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Esnaf sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa biz de o kadar zemine sağlam basarız. Esnafımız kendini ne kadar güvende hissederse milletimiz de o kadar kendini güvende hisseder. Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durmuştur.

Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatanlara, esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız.

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme kredi limitini 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz".

Merkez Bankası'nın faiz kararı doğru adımdır.

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