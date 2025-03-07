Öğretmenliktin vazgeçti, av köpeği eğitiyor
Tokat'ta yaşayan Hüseyin Bulut, çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştürerek Türkiye'nin dört bir yanından gelen av köpeklerini eğitiyor.
Tokat'ta yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Bulut, çocukluk yıllarında başlayan avcılık
tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 2006 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bulut, öğretmenlik yapmak
yerine ata topraklarına dönerek avcılığa devam etme kararı aldı. Küçük yaşlardan
itibaren dedesi, babası ve amcalarıyla ava giden Bulut, avcılıktaki deneyimini
geliştirerek av köpeği eğitmenliği alanında uzmanlaştı.
Av köpeği eğitmenliğini mesleğe dönüştürdü
Pointer cinsi bir köpeği eğiterek avlara çıkmaya başlayan Hüseyin Bulut, köpeğinin
başarısıyla kısa sürede çevresindekilerin dikkatini çekti. Arkadaşlarının köpeklerini
eğitmesiyle başlayan süreç, talebin artmasıyla mesleğe dönüştü. Zamanla av köpeği
eğitmenliği belgesi alan Bulut, Türkiye'nin dört bir yanından gelen köpekleri
eğiterek sahiplerine teslim ediyor.
Köpekleri 15 günde eğitiyor
Av köpeklerine temel avcılık eğitimi veren Bulut, 15 gün süren programlarla
köpeklerin avcıya uyumlu hale gelmesini sağlıyor. Kokuya ferma verme, aport
eğitimi, kuşlara zarar vermeden avcıya getirme gibi beceriler kazandıran Bulut,
ayrıca silah sesinden korkan köpeklerin bu korkularını yenmesine de yardımcı
oluyor.
Sokağa bırakılan köpekleri avcılığa kazandırıyor
Her yıl yaklaşık 150 köpeğe eğitim verdiğini belirten Bulut, sokağa ya da barınaklara
bırakılan köpekleri de eğiterek avcılarla buluşturuyor. "Bazı köpeklerin
avcı olamayacağı düşünülerek sokağa bırakıldığını görüyoruz. Ancak doğru eğitimle
bu köpekleri avcılığa kazandırabiliyoruz" diyen Bulut, mesleğini tutkuyla
sürdürdüğünü ifade etti.
Av köpeği eğitmenliğiyle adından söz ettiren Hüseyin Bulut, sosyal medyada paylaştığı av videolarıyla da büyük ilgi görüyor.