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Öğretmenliktin vazgeçti, av köpeği eğitiyor

Tokat'ta yaşayan Hüseyin Bulut, çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştürerek Türkiye'nin dört bir yanından gelen av köpeklerini eğitiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 22:12, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 22:17
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Öğretmenliktin vazgeçti, av köpeği eğitiyor

Tokat'ta yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Bulut, çocukluk yıllarında başlayan avcılık tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 2006 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bulut, öğretmenlik yapmak yerine ata topraklarına dönerek avcılığa devam etme kararı aldı. Küçük yaşlardan itibaren dedesi, babası ve amcalarıyla ava giden Bulut, avcılıktaki deneyimini geliştirerek av köpeği eğitmenliği alanında uzmanlaştı.

Av köpeği eğitmenliğini mesleğe dönüştürdü

Pointer cinsi bir köpeği eğiterek avlara çıkmaya başlayan Hüseyin Bulut, köpeğinin başarısıyla kısa sürede çevresindekilerin dikkatini çekti. Arkadaşlarının köpeklerini eğitmesiyle başlayan süreç, talebin artmasıyla mesleğe dönüştü. Zamanla av köpeği eğitmenliği belgesi alan Bulut, Türkiye'nin dört bir yanından gelen köpekleri eğiterek sahiplerine teslim ediyor.

Köpekleri 15 günde eğitiyor

Av köpeklerine temel avcılık eğitimi veren Bulut, 15 gün süren programlarla köpeklerin avcıya uyumlu hale gelmesini sağlıyor. Kokuya ferma verme, aport eğitimi, kuşlara zarar vermeden avcıya getirme gibi beceriler kazandıran Bulut, ayrıca silah sesinden korkan köpeklerin bu korkularını yenmesine de yardımcı oluyor.

Sokağa bırakılan köpekleri avcılığa kazandırıyor

Her yıl yaklaşık 150 köpeğe eğitim verdiğini belirten Bulut, sokağa ya da barınaklara bırakılan köpekleri de eğiterek avcılarla buluşturuyor. "Bazı köpeklerin avcı olamayacağı düşünülerek sokağa bırakıldığını görüyoruz. Ancak doğru eğitimle bu köpekleri avcılığa kazandırabiliyoruz" diyen Bulut, mesleğini tutkuyla sürdürdüğünü ifade etti.
Av köpeği eğitmenliğiyle adından söz ettiren Hüseyin Bulut, sosyal medyada paylaştığı av videolarıyla da büyük ilgi görüyor.

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