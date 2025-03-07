Sahte bungalov ilanıyla 120 milyonluk vurgun: 22 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşları toplam 120 milyon dolandırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına yönelik harekete geçti. Kocaeli polisi tarafından Kocaeli ile birlikte 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.