Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti.

Yeni düzenlemeye göre, vadesine en az üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25 olarak belirlendi. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Önceki dönemde reeskont faiz oranı yüzde 48,25, avans faiz oranı ise yüzde 49,25 seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın aldığı bu karar ile reeskont faiz oranı 5 puan düşerken, avans faiz oranında da 5 puanlık bir indirim gerçekleşti.

Yeni oranlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.