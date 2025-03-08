Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira

Böylece emeklilere toplamda 37,5 milyar lira ödenecek. Emekli ikramiyelerinin ise mart ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı emekli ikramiyesi zammı büyük ölçüde netleşti. Emekli ikramiyesinde bin liralık artış öngören düzenleme pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifte yer alacak.

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