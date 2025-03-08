Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira
Emekli ikramiyelerinde bin liralık artış yapılacak ve bu düzenleme Meclis'e sunulacak. Yeni düzenlemeyle emeklilere 37,5 milyar lira ödenecek.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 07:52
Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı emekli ikramiyesi zammı büyük ölçüde netleşti. Emekli ikramiyesinde bin liralık artış öngören düzenleme pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifte yer alacak.
Emekli İkramiyesinde Artış
- AK Parti Grubu'nun hazırladığı 15 maddelik düzenlemede, 16 milyon 618 bin emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 3'er bin liralık emekli ikramiyesinde bin lira artışa gidilecek.
- İkramiyeler 4 bin lira olacak.
Böylece emeklilere toplamda 37,5 milyar lira ödenecek. Emekli ikramiyelerinin ise mart ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.