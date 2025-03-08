Müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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