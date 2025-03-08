Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Benzinin ardından motorine de indirim geldi!
Benzinin ardından motorine de indirim geldi!
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Suriye ve Türkiye İş Birliği: Yeni Bir Dönem Başlıyor
Suriye ve Türkiye İş Birliği: Yeni Bir Dönem Başlıyor
Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira
Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını güncelledi
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını güncelledi
Enerji Bağımsızlığında Şırnak Gabar'ın Rolü Büyük
Enerji Bağımsızlığında Şırnak Gabar'ın Rolü Büyük
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Kütahya'da lastiğinin patlaması sonucu dorsesi alev alan iplik yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2025 08:19, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 08:17
Yazdır
Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Olay, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İstanbul'a gitmekte olan Ferdi Gürpınar yönetimindeki iplik yüklü tır, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Aracını emniyet şeridine park ederek yangına müdahale eden şoför Gürpınar, alevleri kontrol altına alamayınca, dorseyi ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İplik yüklü tırın dorsesi kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Olay nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Kütahya- Eskişehir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının kontrol alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

Tır şoförü Gürpınar, tırın lastiğinin patlamasının ardından dorsenin alev aldığını belirterek, "İleride lastik patladı. Yangını söndürmek için durdum, su döktüm, yangın tüpüyle müdahale ettim. Araç direkt alev aldı, ondan sonra da çekiciyi söktüm. Tırda ip vardı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber