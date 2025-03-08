Suriye ve Türkiye İş Birliği: Yeni Bir Dönem Başlıyor

Suriye Ulusal Kümelenmesi kurucularından İyad El-Neccar, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye ile iş birliğinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. İyad El-Neccar, "İş birliği için İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. İki ülke iş insanları arasındaki ekonomik ortaklık için yeni bir başlangıç noktası olacak" dedi.

Suriye'nin Yeniden İnşa Sürecinde Türkiye'nin Rolü

Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye'nin rolü çok büyük. Bu kapsamda Suriye Ulusal Kümelenmesi (önemli iş insanlarından oluşan bir platform), İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Suriye Ulusal Kümelenmesi Kurucularından İyad El-Neccar, düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgileri Yeni Şafak'a anlattı.

Birçok Fırsat Barındırıyor

İyad El-Neccar, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye ile iş birliğinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti. İyad El-Neccar, şunları kaydetti: "İş birliği imkanlarını ele almak için yakında İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konferans, Suriye ve Türk iş insanlarının bir araya gelerek Suriye'nin yeniden inşası için net ve pratik bir mekanizma oluşturmayı hedefleyecek. Etkinlik, ortak yatırım projelerini tartışmak, en çok ihtiyaç duyulan sektörleri belirlemek ve Türkiye'nin bu alandaki ileri deneyimlerinden yararlanarak kalkınmayı hızlandıracak bir yol haritası oluşturmak için bir fırsat olacak."

Türkiye Bizim Stratejik Ortağımız

El-Neccar, "Konferans, Suriyeli ve Türk iş insanları arasındaki ekonomik iş birliği için yeni bir başlangıç noktası olacak. Türkiye'nin son yıllarda sağladığı siyasi ve insani desteği, iki ülkeye de hizmet edecek ve Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak ekonomik kalkınma projelerine dönüştürmeye odaklanacak" diye konuştu. Suriye'yi yeniden inşa etme ve ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında, sanayi, enerji, altyapı ve ticaret sektörlerinde uzmanlaşmış birçok büyük Türk şirketiyle, Suriye içinde ortaklık ve yatırım fırsatlarını keşfetmek için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten El-Neccar, "Türkiye sadece bir komşu ülke değil, aynı zamanda Suriye halkının stratejik bir ortağıdır ve Suriye devriminin ilk gününden itibaren hem siyasi hem de insani düzeyde büyük destek sağlamıştır" dedi.

Türk Firmalarının Deneyimine Güveniyoruz

"Türk halkının milyonlarca Suriyeliyi kucaklayarak en zor koşullarda onlara destek olmasının, iki halk arasındaki derin ilişkileri yansıttığını göz ardı edemeyiz" diyen El-Neccar, şöyle devam etti: "Türkiye ile ekonomik alanda iş birliği yapmanın, Suriye'nin yeniden inşası için gerekli ve önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, özellikle de Türk şirketlerinin yeniden inşa projelerinde geniş deneyimlere sahip olması ve Türk pazarının Suriye ihracatı için ana kapı olması nedeniyle. Türk şirketleriyle, karşılıklı çıkarlara dayalı gerçek ekonomik ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Bu, yeniden inşa sürecini hızlandıracak ve hem Suriye hem de Türk halkına fayda sağlayacak kapsamlı bir ekonomik kalkınma sağlayacaktır."

İlk Etkinliğini Şam'da Düzenledi

Suriye Ulusal Kümelenmesi, yıllarca ülke dışında, özellikle körfez ülkelerinde faaliyet gösterdikten sonra, ilk konferansını 27 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Suriye'nin başkenti Şam'da düzenledi. Yeni yönetimin himayesinde ve onlarca iş insanının katılımıyla gerçekleşen konferansta eğitim, sağlık, teknoloji ve ekonomi konuları tartışıldı.



