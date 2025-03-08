Cristiano Ronaldo 'Adanalı' versiyonu ile karşılaştı, tepkisi olay oldu

Suudi Arabistan liginde Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maça ısınırken yaşadığı bir an, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo: (Adanalı Ronaldo) "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin." pic.twitter.com/2mCuzaHCKh Pusholder (@pusholder) March 7, 2025

"BANA HİÇ BENZEMİYORSUN, ÇOK ÇİRKİNSİN"

Karşılaşma öncesi takım arkadaşlarıyla ısınmak için sahaya çıkan Ronaldo, tribünlerde 'Adanalı Ronaldo' lakaplı Gökmen Akdoğan ile göz göze geldi. Kendisine benzerliği ile bilinen Akdoğan'a seslenen Ronaldo, "Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" dedi. Bu sözlerin ardından her iki isim de gülerek birbirini selamladı.

Bu eğlenceli ve kısa an, sosyal medyada viral hale geldi. Futbolseverler, Ronaldo'nun neşeli tavırlarına ve 'Adanalı Ronaldo'nun doğal tepkisine büyük ilgi gösterdi.

ADANALI'DAN RONALDO'YA CEVAP

'Adanalı Ronaldo' karşılaşma sonrası TRT Spor mikrofonlarına konuştu ve o anı anlattı.

Gökmen Akdoğan, "Canı sağ olsun. Geçen maçta 'benziyorsun' dedi ve takım arkadaşlarının yanına gitti. Brozoviç'e, hocasına, büyük takım arkadaşlarına 'benziyor bana' diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de 'benzemiyorsun' dedi. Problem değil. Buna kamuoyu karar versin. Ben bir şey diyemem yani" dedi.