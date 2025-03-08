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Süpürgesini mağazanın önünde parçaladı

Sivas'ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan Turgay Abuş, alışverişi yaptığı mağazanın önünde, cihazı parçaladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2025 09:43, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 09:44
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Süpürgesini mağazanın önünde parçaladı

Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge 2 yıl içinde 10 kez arızalandı.

Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı.

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık 3 aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip, süpürgeyi parçaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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