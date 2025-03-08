Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların medeniyetin gücü ve milletin itibarı olduğunu vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 10:02, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 10:02
MHP'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
-Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.
-Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.