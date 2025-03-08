Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel istihdam edilecek.
Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.
Kadrolu personel alımında ise 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru, 4 veznedar ve 30 ambar memuru istihdam edilecek.
Ticaret Bakanlığı Ailemizi Genişletiyoruz!Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 8, 2025
Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!
- 865 sözleşmeli personel
- 123 kadrolu personel
Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna,. pic.twitter.com/wAIcN3hCch