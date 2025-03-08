BTK'ya Kurye Çalışma Saatleri Bildirimi Zorunlu

Kurye hizmetleri posta sektörüne dahil edildi ve kuryelere çalışma saatlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz" dedi.

Hızlı Gönderi Hizmetleri Posta Sektöründe

8 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle dijital platformlarda sunulan hızlı gönderi hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı.

BTK Zorunluluğu Getirildi

Bakan Uraloğlu, "Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." dedi.

Dijital Ortamda Kurye Hizmetleri ve Tüketici Memnuniyeti

NTV'de yer alan habere göre, pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu" ifadelerini kullandı.

Gönderi Güvenliği Güvence Altına Alınacak

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine vurgu yaparak, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız" dedi.

Yetkilendirme ve Denetim Şartları

"Yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz"Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çalışma Saatlerine Düzenleme

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, "Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Kayıt Dışı Hizmetlerin Önüne Geçilecek

Bakan Uraloğlu, düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, "Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek." ifadelerini kullandı.



