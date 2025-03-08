OGM 3 Bin 477 Personel Alacak

Orman Genel Müdürlüğü, toplam 3.477 adet sözleşmeli destek personeli alacak. Başvurular 17 Mart 2025 - 28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden

2025 Yılı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" toplam 3477 adet sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen tüm şartları sağlıyor olmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında ilgili hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel Şartlar

Destek Personeli (Şoför - Operatör)

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Psikoteknik belgesine sahip olmak.

B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.

Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

Görev gereği vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

İhtiyaç halinde operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak.

Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından sağlık kurulu raporu almak.

Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

Cinsiyeti erkek olmak.

Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından sağlık kurulu raporu almak.

Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

Destek personeli olarak istihdam edilecekler belirli hizmetleri yürütecektir; temizlik hizmetleri yapmak, yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak, evrak derleme ve arşivleme işleri yapmak ve yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Başvuru Yeri, Tarihleri ve İstenen Belgeler

Adaylar 17.03.2025 - 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 28.03.2025 gecesi saat 23:59'da sona erecektir.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden temin edileceğinden adaylardan bu belgeler istenilmeyecektir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış beyanda bulunan adaylar tüm haklarını kaybedecektir.

Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde diploma notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacaktır.

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