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Vatandaş ihbarlarıyla 1,6 milyar liralık kaçakçılık engelledi

Ticaret Bakanlığı, "ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı"na vatandaşlardan gelen ihbarlar sayesinde geçen yıl 1 milyar 566 milyon 235 bin 557 liralık kaçak eşyaya el koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 12:14, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 12:03
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Vatandaş ihbarlarıyla 1,6 milyar liralık kaçakçılık engelledi

Bakanlığın "ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı", kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların da desteğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

İhbar hattı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verirken, burada çalışan personel, ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgiyi en kısa zamanda ilgili taşra veya merkez birimlerine iletiyor. Bu kapsamda, hava, kara ve deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılık faaliyetine ilişkin ihbarlar alınıyor.

Ücretsiz olarak aranabilen ihbar hattının yanında Bakanlığın çevrim içi ihbar sayfası da kullanılıyor. Bu sayfaya "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" adresinden erişilebiliyor.

197 yakalama gerçekleştirildi

Bakanlığa geçen yıl iletilen ihbarlarla 197 yakalama gerçekleştirilirken, yakalanan eşyaların toplam değeri 75,5 milyon lira, uygulanan idari para cezası ise 1,6 milyon lira oldu.

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na ilave olarak, e-posta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bakanlığın internet sayfası ve diğer kaynaklardan da 4 bin 261 başvuru alındı.

Söz konusu başvurular sonucunda ele geçirilen eşyaların toplam değeri 1 milyar 566 milyon 235 bin 557 lira olarak gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası alanda yürütülen istihbari çalışmalarla da 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 470 artış sağlanarak, toplam değeri 1,8 milyar lira olan eşya yakalandı, 84 milyon 143 bin 456 lira idari para cezası uygulandı.

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