Prof. Dr. Üşümezsoy: İstanbul'un Deprem Riski Yüksek Bölgeleri

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da 6 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmesi durumunda etkileneceği öngörülen ilçeleri değerlendirdi. Üşümezsoy, zemini iyi ve kötü ilçeleri açıkladı.

Marmara Bölgesi'nde Beklenen Büyük Deprem ve Üşümezsoy'un Açıklamaları

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Üşümezsoy özellikle zemini zayıf olan ilçelere dikkat çekti.İşte Zemini En Sağlam İlçeler

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir yayında, İstanbul'un zemin olarak en iyi bölgelerini sıraladı.

"Aydos, Çamlıca ve Kadıköy'e doğru gelen kesimler sağlam. Maltepe ve Kartal'ın sırt kesimleri çok sağlamdır. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Yukarı bölgeleri sağlam. Bu yüzden herkes oralara gitti, yeşil alan kalmadı."

En Kötü Zemine Sahip İlçeler

İstanbul'da en kötü zeminin Bakırköy'den başladığını kaydeden Üşümezsoy,

"Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Topkapı'dan daha ileriden Yenikapı'dan başlıyor, Zeytinburnu ve Ataköy'ü de kapsıyor. Küçükçekmece'ye kadar geliyor. Şimdi yeni siteler yapıldı. Esenyurt'un kuzeyindeki Bahçeşehir, onun hemen yanında Sazlıbosna'ya kadarki kısım. Buralarda 6,0 büyüklüğünde bir deprem olursa, Silivri ve Kumburgaz'da bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile orada heyelanlar kaymaya sebebiyet verdiği için binaların altı boşta kalıyor. Heyelan nedeniyle kaymasın diye fore kazı çakıyorlar. Böyle bir depremde bunlar aşağıya doğru kayar. O açıdan riskli."

ifadelerini kullandı.



