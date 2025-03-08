Yeni açılan iş yerinden 250 bin liralık oyun konsolunu çaldılar

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 7 Mart günü gece saat 03.15 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi, bir oyun konsolu ve aksesuarları satan mağazaya hırsızlık amacıyla girdi.

KEPENGİ KIRDILAR

Şüpheliler, yaklaşık bir ay önce açılan mağazanın önüne otomobil ile geldi. İki şüpheli, levye yardımıyla mağazanın kepengini kırmaya çalışırken, diğer şüpheli gözcülük yaptı.Şüpheliler, yaklaşık 2 dakika içerisinde kepengi kırarak mağazaya girmeyi başardı.

Mağaza içerisinde çok sayıda PlayStation 5, oyun konsolu ve oyun çalan şüpheliler, çaldıkları malları geldikleri otomobile yükleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntülerle incelemelerini sürdürdü ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.