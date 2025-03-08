Çöp dökme kavgasında kan aktı! Hem komşusunu hem kızını...
Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çöp nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 14:32, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 14:33
Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.D. gözaltına alındı.