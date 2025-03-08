Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Milli Bir Mesele Olarak Maarif Modeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Bir Perspektif Sunuyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim ve kültür ilişkisinden nesil yetiştirme sürecine, Milli Eğitim Akademisi'nden mülakat sistemine kadar birçok önemli konuyu kapsayan geniş bir perspektif sunuyor. Son 22 yılda eğitim alanında atılan devasa adımlar, uluslararası göstergelere de yansıdı. Fiziki altyapının güçlendirilmesi, insan kaynağının zenginleştirilmesi ve teknolojinin eğitime entegrasyonu gibi konular, taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği büyük dönüşüm hamleleri arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu dönüşümün tamamlayıcı unsuru olarak uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak hayata geçirildi.

Yetkin ve Erdemli İnsan Yetiştirme Hedefi

Modelin temel amacı, öğrencileri hem akademik hem de ahlaki açıdan donanımlı hale getirmek. Bu kapsamda öğrencilerin sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, ahlaklı, estetik, sağlıklı ve iradeli bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Eğitimde iç bütünlüğün sağlanması, toplumun kalkınmasının sürdürülmesi ve manevi bağların güçlendirilmesi için bu değerlerin kazanılması büyük önem taşıyor.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenen müfredat kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıf, 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için ders kitapları hazırlandı. Modelin uygulanmasıyla birlikte öğrencilerin haftalık ders yükünün hafiflemesi planlanıyor.

Eğitimde Sürekli İzleme ve Değerlendirme

Maarif Modeli'nin etkinliğini artırmak için İzleme ve Değerlendirme Sistemleri devreye alındı. Bu sistemler kapsamında öğrenci temsilcileri, öğretmenler, ilgili genel müdürlükler, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı düzenli olarak değerlendirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, öğrencilerin görüş ve önerilerini almak amacıyla çeşitli çalıştaylar düzenlenerek eğitim sürecine aktif katılımları sağlanıyor.

Ana Dil Becerileri Öncelikli Hale Getirildi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli unsurlarından biri de ana dil becerilerine verilen önem. Yapay zeka çağında en kritik meselelerden biri olarak görülen dil yetkinliği, öğrencilerin akademik başarısını doğrudan etkiliyor. Pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyal izolasyon ve dijital bağımlılık gibi faktörler, dil becerilerinin gerilemesine neden oldu. Bu eksikliklerin giderilmesi için yeni müfredatta Türkçeye öncelik verildi.Öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği bir yabancı dil eğitimi de önceliklendirildi. Ancak öncelikle ana dilde düşünme ve kendini ifade etme becerisinin kazanılması gerektiği vurgulanıyor.

Açık Liseye Geçiş Sınırlandırıldı

Eğitim sürecinin yüz yüze devam etmesi için alınan önlemlerden biri de lise son sınıfta açık liseye geçişin sınırlandırılması oldu. Eğitim psikologlarının da desteklediği bu kararın temel nedeni, öğrenmenin en verimli şekilde birebir etkileşimle gerçekleştiği gerçeğine dayanıyor.

Velilere Yönelik Dijital İçerikler Hazırlandı

Maarif Modeli'nin toplumun geneline yaygınlaştırılması için dijital mecralar etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda veliler için "Velivizyon" adıyla 12 ana başlıktan oluşan, her biri 8-10 dakika süren toplam 27 bölümlük bir dizi film hazırlandı. Bora Severcan yönetmenliğinde çekilen bu yapım, çocukların eğitim sürecinde ailelerin nasıl bir rol oynayabileceğini anlatan önemli bir rehber niteliğinde.

Eğitimde Yeni Dönemin Şifreleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sistemine yalnızca teknik bir yenilik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm sürecini de tetikliyor. "Nasıl bir eğitim?" ve "Nasıl bir öğrenci?" sorularına verilen yanıtlar, Maarif Modeli'nin inşa etmeye çalıştığı değerlerle örtüşüyor. Eğitimde başarıyı artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla, öğrencilerin hem akademik hem de karakter gelişimlerini destekleyen bir sistem inşa ediliyor.

Prof. Dr. Yusuf Tekin/ Milli Eğitim Bakanı