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Ramazan'da fetva hattına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, günde 4-5 bin soru alan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazanda günde 18 binden fazla soruyu cevapladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 14:21, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 14:23
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Ramazan'da fetva hattına yoğun ilgi

Halil Kılıç, 2012'de 190 numarasını alan fetva hattının tüm illerde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.

[Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç.]

"Şu an yaklaşık 300 fetva vaizimiz, hizmetleri yürütüyor"

Her geçen yıl sistemi geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"9 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki vaizlerimiz arasında seçim yaptık. Bu alanda en iyi çalışan hocalarımızı belirledik ve fetva vaizi olarak görevlendirdik. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 300 fetva vaizimiz, hizmetleri yürütüyor. Bu hocalarımıza göreve başlamadan önce ciddi eğitim seminerleri verildi. Hitabet, diksiyon, iletişim ve benzeri alanlarda yetkin hale gelerek şu an aktif şekilde görevlerine başladılar."

Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayanların ortalama 30 saniyede fetva hattına bağlandığını aktaran Kılıç, "Ramazandan önce fetva hattına günde ortalama 4-5 bin soru gelirken, ramazanda her gün 18 binin üzerinde seyrediyoruz. 3 Mart Pazartesi 19 bin 208 soruya cevap vermek suretiyle bu alanda bir rekor kırdık." bilgisini paylaştı.

Kılıç, gelen sorularla ilgili, "En çok karşılaştığımız sorular, orucu bozan ve bozmayan meselelerle ilgili." dedi.

Sorular en çok İstanbul'dan geliyor

Çağrı merkezi sistemiyle, en çok sorunun hangi ilden geldiğine dair verilerin alındığını ifade eden Kılıç, "İstanbul, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en çok soru aldığımız ilimiz. Ankara ve İzmir bunu takip ediyor. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğuna paralel olarak soru istatistiğinin iller bazında arttığını görüyoruz. İstanbul, günlük 5-6 bin soruyla zirvede yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Normal zamanlarda pazar günleri hizmet vermeyen fetva hattının 09.00-22.00 saatlerinde çalıştığını söyleyen Kılıç, ramazanda aynı saatler arasında haftanın her günü hizmet sağlandığını belirtti.

Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulunun bir konuda fetva verirken ciddi araştırma yaptığını ve bunu fetva vaizleriyle paylaştığını kaydetti.

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