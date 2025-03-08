İmamoğlu seçim startını verdi! İlk durağı İzmir oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'e geldi.

İmamoğlu ilk olarak saat 11.15'te Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Hasan Tahsin Vapuru ile Bostanlı İskelesi'ne hareket etti. Saat 12.00'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka Zübeyde Hanım Parkı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Sonrasında İzmir Buluşması kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na gelen İmamoğlu, partililere sesleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz kendini devletin sahibi görüp, devletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir. Millet büyüktür. Yöneticiler, vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir.

"DEVLETİ YÖNETEN YÖNETİCİLERİN YÜZÜ ASIK OLMAZ"

Devlet milletine hizmet eder. Milletine şefkat elini uzatır, milletini korur. Vatan ve millet hepimiz için kutsaldır. Devleti yöneten yöneticilerin yüzü asık olmaz, vatandaşını korkutmaz, vatandaşına parmak sallamaz. Yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. 23 Mart'ta bu inancı, özgüveni tüm Türkiye'ye yayacağız.

"ÖN SEÇİMDE ATACAĞINIZ HER OY DEMOKRASİNİN DEĞERİNİ GÖSTERECEK"

Mühür kendini sultan sananlarda değil, millettedir. Ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin değerini gösterecek. Sandıktan kaçanları titretecek. CHP'liler olarak 23 Mart'ta bu bozuk düzeni değiştirmeye kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Sonra bu mücadele dalga dalga büyüyecek. CHP yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğer. Ön seçimde bu gerçeği hep birlikte göstereceğiz. Zalimlik yapanların uykularını kaçıracağız.

"GELECEK GÜZEL GÜNLERE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Benim bütün gücüm, cesaretim sizden geliyor. İşte karşınızda sizin cesaretiniz, sizin gücünüz, sizin kararlılığınız var. 23 Mart'ta o iradenizi ortaya koyacağız. Muhakkak başaracağız. Ben gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum. Yaradan bana çok güzel şeyler lütfetti. İnandığım bu yolculuk, en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. Çıktığım yolculuğun sonundaki o umutlu sabahı şimdiden hissediyorum.

"BİR DAKİKA BİLE KAYBETMEDEN HEP BİRLİKTE KOLLARI SIVIYACAĞIZ"

Herkes ülkeyi bu kadar yoran, bu kadar geren, millete bu kadar acılar yaşatan bir devrin sona ermesinin verdiği huzuru hissedecek. Sonra bir dakika bile kaybetmeden hep birlikte kolları sıvayacağız, milletin hakkını millete vereceğiz. Milletimiz bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu güçlü bir şekilde hissedecek. Bu memleketin her nimeti bizim, 86 milyon insanın. Bir kişinin değil. O günden itibaren devletin bütün yöneticileri her birimiz vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. O günden sonra milletin evlatları bu ülkeyi yönetecek.