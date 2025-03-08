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Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı

YÖK verilerine göre, yükseköğretimde kadın öğrenci oranı yüzde 53'e ulaştı. Kadın akademisyen oranı ise yüzde 47 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 15:45, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 15:51
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Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı

Yükseköğretimde Kadınların Oranı Yüzde 53'e Ulaştı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranının yüzde 53'e ulaştığını bildirdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500'ünün kadın olduğu, kadın akademisyen oranının yüzde 47'ye ulaştığı ve kadınların, 2024'te 24 bin 186 bilimsel yayına imza attığı belirtildi.

2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu

2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre, Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35, doçentlerin yüzde 43, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğuna dikkatin çekildiği açıklamada, kadınların araştırma görevlisi kadrolarında yüzde 55, öğretim görevlisi kadrolarında ise yüzde 52 oranıyla son yıllardaki yükselişini sürdürdüğü ifade edildi.

Öğrenim Düzeylerine Göre Kadın Öğrenciler

  • Ön lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ü
  • Lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52'si
  • Yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50'si
  • Doktora düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 51'i kadınlardan oluşmaktadır.

Türkiye'deki üniversitelerde, 2024 yılı verilerine göre 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrencinin öğrenim gördüğü bilgisi yer alan açıklamada, yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranının yüzde 53'e ulaştığı aktarıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Özvar, son yıllarda kadınların yükseköğretime erişiminde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek,

"Ülke olarak kadın öğrencilerimizin üniversiteye erişimi konusunda oldukça iyi noktadayız. Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti."
ifadesini kullandı.

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