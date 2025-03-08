Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Elindeki emeği, aklındaki fikriyle hayatın her alanında fark yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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