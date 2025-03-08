TDV'den Pakistan'a Ramazan Yardımı

TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, yerel kurumların işbirliğinde kent merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Kashmir bölgesindeki Public School bahçesinde gıda dağıtım programı düzenledi. Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içerisinde pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine verildi.

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