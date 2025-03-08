Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak
Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak
Konya'da sokak köpekleri 2 yaşındaki çocuğu katletti
Konya'da sokak köpekleri 2 yaşındaki çocuğu katletti
Meteoroloji sıcak haberi verdi: Havalar daha da ısınacak!
Meteoroloji sıcak haberi verdi: Havalar daha da ısınacak!
Benzinin ardından motorine de indirim geldi!
Benzinin ardından motorine de indirim geldi!
Suriye ve Türkiye İş Birliği: Yeni Bir Dönem Başlıyor
Suriye ve Türkiye İş Birliği: Yeni Bir Dönem Başlıyor
Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira
Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını güncelledi
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını güncelledi
Enerji Bağımsızlığında Şırnak Gabar'ın Rolü Büyük
Enerji Bağımsızlığında Şırnak Gabar'ın Rolü Büyük
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Bakan Güler: PKK derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Ana sayfaHaberler Sınavlar ve Sorular

MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AGS için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Kimler katılabilir, sınav içeriği nedir? İşte detaylar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 18:26, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 18:26
Yazdır
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?

AGS (Akademik Giriş Sınavı) Başvuru ve Sınav Tarihleri 2025: MEB AGS sınavına kimler katılabilir? AGS konuları, sınav içeriği hakkında merak edilen detaylar burada.

MEB Akademik Giriş Sınavı 2025 Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Adaylara, AGS kapsamında 80 soru, ÖABT kapsamında ise 50 soru sorulacak. Öğretmen adayları, "MEB AGS ne zaman, başvurular başladı mı?" sorularına yanıt arıyor.

Sınav Süresi ve Puanlama

  • MEB AGS sınavı toplamda 110 dakika sürecek.
  • Adayların yanlış cevapları doğru yanıtlarını etkileyecek.
  • ÖABT veya YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında MEB AGS-P1 puanı esas alınacak.

MEB AGS Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Soru Dağılımı

  • Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

MEB AGS Sınav Kapsamı

ÖABT'de, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika sürecek. Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

AGS Konuları

  • Sözel ve sayısal yetenek
  • Tarih
  • Türkiye coğrafyası
  • Eğitimin temelleri
  • Türk milli eğitim sistemi ve mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu)

AGS Puan Hesaplama

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak, ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları halinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacak.Adayların YDS ve e YDS'ye ilişkin standart puanları, her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber