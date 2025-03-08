Trabzonspor Taraftarlarından Şenol Güneş'e Sert Tepki

Trabzonspor Tribünlerinden Şenol Güneş'e Tepki Trabzonspor tribünleri, Hatayspor golünün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra Güneş'i istifaya davet etti.

Süper Lig'de Hatayspor Maçında Yaşananlar

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi. Trabzonspor, Hatayspor karşısında 22. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.Elips Haber'de yer alan habere göre, Trabzonsporlu tribünler, bu golün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

Şenol Güneş İstifa Tezahüratları

Bordo-mavili tribünler, Hatayspor karşısında ikinci yarıda yenilen ikinci golün ardından deneyimli teknik adamı istifaya davet etti ve stadyumda "Şenol Güneş istifa" tezahüratı yaptılar.

TFF'ye de Tepki Gösterildi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmanın ilk bölümünde TFF'yi de istifaya davet etti.