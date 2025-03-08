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Özgür Özel'den enflasyon mesajı: Emekli 14 bin, asgari ücretli 22 bin lirayla geçinmek zorunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı iftar programında ekonomi ve dış siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Enflasyon canavarı halen çok acımasız" diyerek "Bugün bir emekli 14 bin 50 lirayla geçinmek, asgari ücretli 22 bin lirayla çocuklarına bakmak zorundadır. Bu koşullarda vatandaşın sıkıntılarını göreve onlarla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2025 23:30, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 23:33
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Özgür Özel'den enflasyon mesajı: Emekli 14 bin, asgari ücretli 22 bin lirayla geçinmek zorunda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin ortak düzenlediği iftar programına katıldı. Özel, ekonomi ve dış siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başkanlarımıza Türkiye'de ilk üçe girecek kadar güven duyduğunuzu gördük"

Yerel yönetimlerin önemli olduğunu, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Her akşam Türkiye'nin bir başka şehrinde iftar yapmak nasip oluyor. Bugün de Manisa'dayız. Ben Manisa'da doğmuş ve büyümüş bir kardeşiniz olarak bu şehri, birbirinden kıymetli belediye başkanımıza emanet etmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Manisa CHP açısından geçmişte çok da güçlü ve iddialı olmadığımız bir şehirken uzun mücadeleler, şehri seven ve katkı sağlayan, siyaseti nezaketle yapan, kimseyi kötü bilmeyen bir anlayışla çok uzun bir yol yürüyüşü sonunda Allah memleketimizde 2004 yılında yüzde 6 oy aldığımız bu şehrin yüzde 60 oyla Ferdi Başkan'a emanet edildiğini gördük" dedi.

"Emekli 14 bin, asgari ücretli 22 bin lirayla geçinmek zorunda"

Özel, emekli ve asgari ücretlinin geçi şartlarına da değinerek "Bu büyük çadır, çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Enflasyon canavarı halen çok acımasız. Fiyatlar çok yüksek, gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerinde. Bugün bir emekli 14 bin 50 lirayla geçinmek, asgari ücretli 22 bin lirayla çocuklarına bakmak zorundadır. Bu koşullarda vatandaşın sıkıntılarını göreve onlarla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür. Bu görev belediye başkanları açısından beşikten mezara devam eder. Bizim gözümüz arkamızda değil. 'Nasıl çalışıyorlar' diye sorduk. Neredeyse bir yıl tamamlanacak. Manisa'daki 18 belediyenin 15'i bizdedir. 15'inden de büyük bir memnuniyet duyduğunuzu gördük. Özellikle yardımlaşma ve dayanışmada belediyenin sıcak elini hissettiğinizi gördük. Başkanlarımıza Türkiye'de ilk üçe girecek kadar güven duyduğunuzu gördük" diye konuştu.

"Kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz"

Orta Doğu'da devam eden iç karışıklıklar ve savaş ortamına Türkiye'nin sessiz kalmaması gerektiğini belirten Özgür Özel, "Dünya kötü günlerden geçiyor. Ukrayna'da savaş var, Filistin'de savaş var. Suriye'de savaş var. Dört gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağzında. Suriye'yi endişe ve tedirginlikle izliyoruz. Orada yeniden sükünetin hakim olmasını, çatışmaların sonlanmasını istiyoruz. Kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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