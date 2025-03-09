Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor

Son dönemde artan kira fiyatları sebebiyle bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için kira ücretlerinin bir kısmını elden, bir kısmını banka aracılığıyla almaya başladı. Bazısı ise hiç kontrat yapmayarak evini boş gösteriyor. Ancak maliye ekipleri bu konuda denetimlerini artırdı.

Kayıt dışı ekonomiyi besleyenlere 20 milyon liraya kadar ceza kesiliyor. Hazine ve Maliyet Bakanlığı geçen yıl kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında "konut ve iş yeri gibi taşınmaz kiralarının banka veya PTT ile ödenmesi" ile ilgili bir yasa çıkarmıştı. Ancak son dönemde yüzde 25 zam sınırının kalkması ve TÜFE göre yapılan kira artışları, bazı fırsatçı ev sahiplerini harekete geçirdi.

CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla ilgili şikayetlerin gelmeye başladığı belirtildi. Bazı ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için kontrat yapmak istemediği, evi boş gösterdiği ya da mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalan kısmını (düşük miktar) banka yoluyla almak istediği ortaya çıktı. Yaşanan bu durum ev sahipleri ve kiracılar arasında problem çıkarmaya başladı. Kiracılar durumun kanun dışı olduğunu belirtse de, ev sahiplerinin bu yönde ısrarları bazı davalara dahi konu oldu.

KİRACILARA DA KESİLİYOR

Maliye ekipleri konuyla ilgili araştırmalarını derinleştirdi ve denetimlerini sıklaştırdı. Gelen şikayetler dışında saha araştırması da yapan ekipler, evini boş gösteren, kontrat yapmaktan kaçan ya da eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerini ceza kesmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili tapu kayıt sistemi ve banka hesaplarının kontrol edileceği ifade ediliyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük mali cezalar doğurabilecek bu durum karşısında, vatandaşların yasal çerçevede hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, cezai yaptırımlardan kaçınmak için tüm kira ödemelerinin kayıt altına alınması gerektiğini hatırlatıyor. Uzmanlar bu nedenle ev sahibi kabul etsin veya etmesin, 500 liranın üstündeki tüm kira bedellerinin banka veya PTT yoluyla yapılmasını gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

20 MİLYON LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Geçen yıl devreye alınan kanuna göre, eskiden iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşındı. Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.