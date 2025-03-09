Kadınlar her yerde! Emniyeti'nin VIP korumaları

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisinde Koruma Daire Başkanlığınca verilen 'Koruma Branş Eğitimi'ni tamamlayan kadın polisler, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında görev alıyor.

Koruma Polislerinin Eğitim Süreci

Önemli devlet insanları, diplomatlar ve üst düzey yetkililerin (VIP: Önemli şahsiyet) güvenliğini sağlamak için yoğun bir eğitim sürecinden geçen koruma polisleri, beceri ve kabiliyetlerini ise gerçekçi tatbikatlarla diri tutuyor. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın yanı sıra atış, istihbarata karşı koyma, kriz yönetimi ve ileri sürüş teknikleri gibi konularda uzmanlaşıyorlar.

Başkomiser Ayşe Bayrak Oruç'un Görüşleri





Görev öncesinde detaylı bir keşif ve risk analizi yapıyoruz. Acil durum senaryoları ile ekiplerin nasıl hareket edeceğini belirliyoruz





Komiser Yrd. Fatma Büşra Arslan'ın İfadeleri





Koruma personeli olabilmek için öncelikle Emniyet Teşkilatı mensubu olmak gerek. Ardından da 'Koruma Branş Eğitimi' alınmalı. Eğitimlerde üstün atış kabiliyeti, protokol kuralları, yüzme, ilk yardım gibi konular işleniyor

Mesleğine olan sevgisini dile getiren Polis Memuru İrem Buse Budak da mesleği sevdikleri için zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti. Görev anında soğukkanlılık ve hızlı karar almanın ön planda olduğuna dikkat çeken Başkomiser Reyhan Kılıçarslan ise şöyle konuştu: Kriz yönetimi, ekip çalışması ve disiplin bu meslekte başarılı olmanın anahtarı. Kadın polislerimiz asayişten istihbarata kadar her alanda başarılı. Teşkilatımızı daha güçlü ve kapsayıcı hale getiriyorlar.

BİR İLANLA GÖKYÜZÜ KARİYERİNİ BAŞLATTI

Türk Hava Yollarının (THY) genç kadın pilotlarından Hatice Kübra Erkekli, kariyer sürecini anlattı. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2018'de mezun olduktan sonra masabaşında bir iş istemediğini fark ettiğini belirten Erkekli, bu süreçte bir gün annesinin kendisine THY Uçuş Akademisinin aday pilotluk ilanını göstermesiyle gökyüzü kariyerinin başladığını aktardı. THY Uçuş Akademisinden bu sene mezun olduktan sonra mesleğe başladığını bildiren Erkekli Ailem için pilot olmam büyük bir gurur kaynağı. Bu mesleği yapmak isteyen kadınlara tavsiyem önce kendinize inanın ve pes etmeyin. Eğitim süreçleri zor ve yorucu ama bir o kadar da keyifli dedi.

YEDİ MAHALLEDE MÜHÜR KADIN MUHTARLARIN ELİNDE

Diyarbakır'da merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçesine bağlı yedi mahallede kadınlar, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girdi. 2014 ve öncesinde tek kadın muhtarın görev yaptığı şehir merkezinde, bu seçimde yedi mahallede mührü kadın muhtarlar devraldı.

Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere'nin Görüşleri





Yedi kadın, dört merkez ilçede Diyarbakır'ı yönetiyor diyebiliriz. Kadınlar bize geldiklerinde sorunlarını daha kolay dile getiriyor. Kadın muhtarlar olarak ayda bir iki kere toplanıp, mahallemizdeki sıkıntıları birbirimize anlatarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. STK'lar, partileri gezerek sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Kadın, her zaman her şeyi yapar





Şeyhşamil Mahalle Muhtarı Çiçek Gözen'in İfadeleri





Kadınlar; mücadele etsin, güçlü olsunlar, ayakları üstünde dursunlar





TCG NUSRET, KADIN BAHRİYELİLERİ AĞIRLADI

Nusret mayın gemisi, 8 Mart 1915'de Çanakkale'nin Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak maksadıyla 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret gemisi ile 110 yıl sonra tarihi an bir defa daha canlandırıldı. Nusret mayın gemisinin rotası izlenerek mayın dökülen hatta bu defa çelenk bırakıldı.Kadın deniz astsubayları ile Deniz Harp Okulunun kadın öğrencileri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda TCG Nusret gemisi ile düzenlenen seyir faaliyetine katıldı. İlk olarak Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ziyaret edildi. Daha sonra TCG Nusret gemisine geçilerek denize çelenk bırakıldı. Seyir faaliyetinin ardından Çanakkale Deniz Müzesinin önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.