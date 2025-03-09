Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Genel Hava Durumu

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sis ve Pus Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar





Çığ Tehlikesi ve Kar Erimeleri ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.