Diyarbakır'da Merve Nur'un katil zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kafede 1 kadının öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 16:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 16:23
Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafe zincirinin şubesinde önceki akşam düzenlenen, Mervenur Yararlık'ın (22) öldüğü, Serhat K'nin (21) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonda dün yakalanan Bülent A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Olası kastla öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.