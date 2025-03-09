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Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hırsızlık olayını bildirmeyen işletme şefinin tazminatsız işten çıkarılmasını onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 15:30, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 15:30
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Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen hırsızlığı şirket yetkililerine haber vermeyen işletme şefinin tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu. Dairenin kararına göre, Eskişehir'deki bir şirkette işletme şefi olarak çalışan kişi, şirket bünyesindeki araçların deposundan mazot çalındığı yönünde tutulan tutanağı şirket yetkililerine ulaştırdı.

Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan şirket yetkilileri, daha önce de aynı olayın yaşandığını, işletme şefinin durumdan haberdar olmasına rağmen bunu kendilerine bildirmediğini tespit etti. Olayı bildirmediği için 4 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminatlarının ödenmesi talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Çalışanın, işvereni zarara uğratacak doğrudan bir eyleminin olmadığına işaret eden mahkeme, iş sözleşmesinin feshine dayanak eylemin, haklı fesih ağırlığında olmadığına hükmetti. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya verilmesini kararlaştırdı.

Sadakat Borcuna Aykırı

Karara itiraz üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak, yerel mahkeme kararını kaldırdı. Daha önce yaşanan hırsızlık olayının ardından davacının, işverenin yerine geçerek olayla ve faille ilgili tasarrufta bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Disiplin soruşturma sonucunun da gösterdiği gibi işverence bu olayın affedilmesinin söz konusu olmadığı, davacı işçinin atılı eylemine bağlı sadakat borcuna aykırı davrandığının açık olduğu ve feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerektiği gerekçesi ile davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir."

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğuna hükmederek, kararı onadı.

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