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112 Acil Sağlık ekipleri, Ramazanda Zamanla Yarışıyor

Erzincan'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarını yarıda bırakarak görevlerini sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 13:27, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 14:04
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112 Acil Sağlık ekipleri, Ramazanda Zamanla Yarışıyor

Erzincan'da yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Sağlık ekipleri, ramazanda da yoğun tempoda çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak ve insanların hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. Hasta ihbarının geldiği anda istasyonlarında hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarıda bırakan sağlıkçılar, görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Tan'ın Açıklamaları

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Tan, AA muhabirine, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi. Ramazan ayında da görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirten Tan, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli amacımız, acil müdahale gerektiren hastalarımıza veya yaralılarımıza gerekli müdahalelerini yapmak. Ramazan ayında da aynı özveriyle, aynı şevkle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için ramazan ayı daha da zor olabiliyor. Özellikle iftara yakın saatlerde trafikte yoğunluk yaşayabiliyoruz. Bu konuda sürücülerimizden ambulanslarımıza yol verme konusunda daha önce tanıtımını yaptığımız fermuar sistemini de uygulayarak bize hayat koridoru oluşturmalarını rica ediyoruz."


Dr. Serhad Can Ak'ın Görüşleri

Dr. Serhad Can Ak ise acil sağlık hizmetlerinin hastaya, ailesinden ve sevdiklerinden daha yakın olduğunu anlatarak, "Özel zamanlar, özel günler bizim için fark etmiyor." dedi. Ramazan ayında da ekiplerin tüm özverisiyle 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti ve şöyle devam etti:

"İnanın bazen yemek yiyecek fırsatımız olamayabiliyor. Bu bizi yoruyor ama küçük bir çocuğun acısını dindirdiğimizi gördüğümüzde ya da bir büyüğümüzden hayır duası aldığımızda inanın bütün zorlukları unutuyoruz."

Ak, asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığına işaret ederek, bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmasını istedi.

Ambulans Sürücüsü Emre Ercan'ın Deneyimleri

Ambulans sürücüsü Emre Ercan da bazı zamanlar araçta su içerek iftar yaptıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bizim mesleğin zorlukları, güzellikleri var. Hepsini bir arada yaşıyoruz." dedi.

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