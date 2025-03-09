Bakanlıktan Genç Sanatçılara yönelik iki ödüllü yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamalı sanat alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" ve "Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenleyecek.

Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" yapılacak.

Ödüle layık görülen yeteneklere 250 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira alacak.

Mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira alacak.

Sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak.

Yarışma başvuruları, 1 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.

Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özgün sanat eserlerini teşvik etmek için de "Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenleyecek.

Yarışmanın toplam ödülü 540 bin lira olacak.

Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira alacak.

Mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira alacak.

Sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak.

Serbest konulu, genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular, 4 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.Genç yetenekler, toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.