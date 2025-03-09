Bakanlıktan Genç Sanatçılara yönelik iki ödüllü yarışma
Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sanatçılar için toplamda 790 bin TL ödüllü iki yarışma düzenliyor. Genç yetenekler, aile temalı afiş tasarımı ve serbest konulu güncel sanat projeleri ile ödül kazanma şansı elde edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamalı sanat alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" ve "Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenleyecek.
Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" yapılacak.
- Ödüle layık görülen yeteneklere 250 bin lira para ödülü takdim edilecek.
- Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira alacak.
- Mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira alacak.
- Sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak.
Yarışma başvuruları, 1 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.
Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, özgün sanat eserlerini teşvik etmek için de "Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenleyecek.
- Yarışmanın toplam ödülü 540 bin lira olacak.
- Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira alacak.
- Mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira alacak.
- Sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak.
Serbest konulu, genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular, 4 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.Genç yetenekler, toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.