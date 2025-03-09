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Sivasspor'da maçta sakatlanan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj'ın sakatlığının ardından onun yerine oyuna giren Simic de takım arkadaşıyla çarpışarak yerde kaldı. Simic, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 14:37, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 14:38
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Sivasspor'da maçta sakatlanan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaşırken, kırmızı-beyazlılarda futbolcu Rey Manaj sakatlık yaşadı. Müsabakanın 8. dakikasında rakip takımın futbolcusu ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj oyuna devam edemedi. Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışarak yerde kaldı. Veljko Simic daha sonra sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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