Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kuşadası'nda halı sahada kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 15:58, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 18:22
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Ali Cebesoy fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebesoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.