Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in Açıklamalarından Satır Başları





"Suriye'nin güvenliği ve istikrarı konusunda en hassas ülkenin Türkiye olduğunu Cumhurbaşkanımızın mesajlarının uluslararası toplantılarda paylaşıldığını biliyoruz."

Lazkiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye birliğine, dirliğine dönük terörist saldırı olduğunu değerlendiriyoruz.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Savunuyoruz

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye tüm Suriyelilerindir. O çerçevede herhangi bir devletin vekil güçleriyle Suriye'yi herhangi bir uydu devlet haline getirmeye çalışmasını, istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerini topyekün reddediyoruz.İki konudaki hassasiyetimiz temeldir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz. Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz.

Uluslararası Toplum Suriye'nin Yanında Olmalı

Hukuka bağlılıkla bir tablonun ortaya çıkması önemlidir. Kapsayıcı yönetimin ortaya çıkması önemlidir. Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olmalı. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini, herkesin korunması gerektiğini, azınlıkların haklarının korunması konusunda, kadın hakları konusunda vurgu yapmıştır.

Saldırıyı Gerçekleştiren Grubu Hemen Tespit Ettik

Bir takım sivil kayıplar yaşandı. Bunun ülkemize dönük olarak da mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Duyunca 30 saniye içinde bu terörist saldırıyı gerçekleştiren grubu öğrenince arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik.

Nusayri İsyanı Denmesi Yanlıştır

Türkiye her gelişmeye hakimdir, kimin kim olduğunu yakından bilmek. Bu saldırı Esad rejiminin kalıntısı olan, Esad rejimini diriltmek için kullanılan bir takım güçlerdir.Burada esas olan, bazı açıklamalarda ve sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu terörist saldırıyı gerçekleştirenlerle ilgili bir dil kullanılırken bu bir Nusayri isyanıdır gibisinden bir dilin kullanılması son derece yanlıştır.

Terörist Teröristtir, Mezhebi, Meşrebi Yoktur

Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları hiçbir şekilde Nusayrilere mal edilemez. Sivil insanlar suçlanamaz. DAEŞ'ın katliamları da Sünnilere ve Araplara mal edilemez. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez. Sivil insanlar bu suçlamalarla karşı karşıya kalamaz.Nusayri terörist ifadesi yanlıştır. Sunni terörist ifadesi yanlıştır. Alevi terörist ifadesi yanlıştır. Dürzi terörist ifadesi yanlıştır. Türkmen, Arap, Kürt terörist ifadesi yanlıştır.Terörist teröristtir, bunun mezhebi, meşrebi herhangi bir şekilde dini bir etiketi olmaz. Yıllardır Batı'ya anlatmaya çalışıyoruz.Cumhurbaşkanımızın bütün yurt dışı temaslarında en çok vurguladığı konulardan biri İslami terör ya da İslamcı terör kelimelerinin ne kadar yanlış olduğudur ve kullanılmaması gerektiğidir.