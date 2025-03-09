Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel alımı yapmasına karşı yargı süreci başlatıldı. Önce Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, söz konusu düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.

Hukuka Aykırılık İddiası

Sendikanın avukatı Zekai Yiğit tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, 27 Şubat 2025 tarihli ve 32826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili maddelerinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Özellikle, sosyal hizmet personeli unvanlı pozisyonlara KPSS şartı olmaksızın yazılı ve/veya sözlü sınavla alım yapılmasını öngören düzenlemenin iptali istendi.

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Dava dilekçesinde,

"İdarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulması"

talep edilerek, atamaların kamu yararına aykırı olduğu savunuldu. Ayrıca, sözleşmeli personel alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin, kamu görevlilerinin işe alımında liyakat ilkesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Objektif Kriterlerin Kaldırılması Eleştirisi

Sendika, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, kamuya personel alımında objektif kriterlerin kaldırılmasının, fırsat eşitliğini zedelediğini savundu. Dava dilekçesinde, "Kamuya alımlarda KPSS gibi objektif değerlendirme ölçütleri bulunması gerekirken, belirli pozisyonlara sınavsız veya yalnızca sözlü sınav ile alım yapılması keyfi uygulamalara yol açacaktır" ifadeleri yer aldı.

Danıştay Kararı Bekleniyor

Davanın sonucunda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Bu karar, kamu personel alım süreçlerinde emsal teşkil edebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.