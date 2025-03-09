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Cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'e "cadılık eğitimi" veren Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı da konulan Özen, ifadesinde Ece Gürel'i online ders vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 19:31, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 20:36
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Hale Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan Mezarlığı'nda Toprağa Verilmişti

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in cenazesi, önceki gün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"Witchcraft Eğitimi" Detayları

Hale Ö. de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti. "Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.

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