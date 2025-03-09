Gürsel Tekin yeni parti kuruyor

Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Gürsel Tekin yeni parti kuruyor

CHP'den ayrılan Gürsel Tekin, Kararsızlar Partisi'ni kuruyor. Tekin, sosyal medyada yaptığı açıklamada yeni hareketin umudu yeşerteceğini söyledi.

Haber Giriş : 09 Mart 2025 19:33, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 22:00
Yazdır

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün Şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

Partinin Adı: Kararsızlar Partisi

Partinin adının "Kararsızlar Partisi" olacağı belirtiliyor.

Gürsel Tekin'den Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Tekin,

"Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor."

dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu İle İlgili Açıklamalar

Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurguladı.Tekin,

"Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi"

dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber