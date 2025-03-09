'Barista Teyze' sosyal medya gündem oldu

Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Ramazan topu patlaması: 72 yaşındaki adam yaralandı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Aile Bakanlığı'ndaki KPSS'siz personel alımına dava açıldı
Kuryeler için yeni dönem
Kuryeler için yeni dönem
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrolle serbest
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun: İki önemli kanun teklifi var
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Barista Teyze' sosyal medya gündem oldu

Süleymaniye'de kızıyla açtığı dükkanda baristalık yapan 70 yaşındaki Hava Çal, gençlerin sevgilisi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2025 19:46, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 19:48
Yazdır
'Barista Teyze' sosyal medya gündem oldu

Süleymaniye'de 16 yıl önce kızının açtığı dükkanda boş vakitlerini değerlendirmek için baristalık yapan 70 yaşındaki Hava Çal, gençlerin "Barista teyze"sı oldu. Avusturya'da 36 yıl yaşadıktan sonra çocuklarının İstanbul'da evlilik yapmasının ardından kesin dönüş yaptı. Kızının dükkan açmasının ardından kahve yapmaya ilgi duyduğunu ve baristalığı öğrendiğini belirten Çal, 10 yıldır dükkana yardım etmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için baristalık yapıyor.

Kızına Bakarak Öğrendi

Kızının kahve dükkanı açmasının ardından baristalığı öğrendiğini anlatan Hava Çal, şunları söyledi:

Ben 36 yıl Avusturya'da yaşadım. Avusturya'nın dili Almanca olduğu için Almancam var. Almanlarla çok güzel anlaşırım. İki çocuğum burada okudu. Onlar burada evlenince, benim de dönmem kolay oldu.


Bu işe nasıl başladım? Burayı açtılar. Bize eğitim vermek için bir barista geldi. Benim kızım 3 ay eğitim aldı. Sonra onlar yaparken ben de baka baka öğrendim. Geldim, yaptım hoşuma gitti. Ondan sonra devam ettim.


Şimdi bütün kahveleri yapabiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. Hanım kızımız benden Amerikano istedi. Ben de onu yaptım çok hoşuna gitti. Onu sosyal medyaya koymuş. Ondan sonra işte bana haber geldi. Arkadaşlar, tanıdıklar sosyal medyada görmüş.


Biz Ondan Eğitim Aldık


Biz zaten yoğunuz. İstanbul Üniversitesi'nin yanında olduğumuz için, sınavlar oluyor, öğrenciler geliyor. Zaten yoğunuz. Hocalar, öğrenciler hepsi tanırlar bizi. Barista teyze diyorlar. İlk zamanlar şaşırıyorlar, ama benim öğrenciler, hocalar alıştığı için, bizden hangisini istiyorlarsa onu veriyoruz.


İlk görenler şaşırıyor, o kızım da şaşırdığı için beni sosyal medyaya koymuş. Severek yapıyorum. Ben çalışmayı çok severim. Onun için ne iş yapsam seviyorum, severek yapıyorum. Baristalığa ayrı bir ilgim var. Ben çalışmıyorum aslında. Burayı benim çocuklarım açtı. Ben onlara yardıma geliyorum.


Bir hobi olarak, evde durmamak için onlara yardım ediyorum. Bıktığım anda gidiyorum. Ben buraya kahve içmeye geldiğimde merak ettim. Ben biraz da meraklıyım. Gittim, yaptım, ondan sonra da hoşuma gitti. Barista olduk şimdi.


Esas barista benim kızım. Biz ondan eğitim aldık, sonra çalışanlara öğretti. Çalışanlarımız hiçbir şey bilmezken geldiler, burada barista oldular. Onları yetiştirdiğimiz için de mutluyuz.


Beni Şaşırttı

Hava Çal'dan etkilendiğini belirten Melek Tekirdağ, "Daha önce buraya gelmedim ama kendisi çok sempatik bir kadın ve Almanca'yı çok iyi konuşabiliyor. Onu araştırdım ve hakkında bayağı bilgi buldum. Hoşuma gitti ve etkilendim. 70 yaşında birinin hala çalışıyor olması, baristalık yapması şaşırttı beni. Ben genelde çok kahve içmem ama buradaki kahve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.Sosyal medyada "Barista Teyze" olarak daha önce gördüğünü belirten Rabia Tekirdağ, "Burada olduğunu bilmiyordum. Bugün burada görünce bayağı şaşırtıcı oldu. İçtim ve bence çok iyiydi. Özellikle Hava teyzenin yaptığı kahve. Buraya gelip hem kahvenin tadına bakmaları hem Hava teyzeleri ile sohbet etmeleri bence onlar için iyi olur ve ilham verici olur" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber