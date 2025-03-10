Edirne'de forklift kazasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Önceki gün İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada R.G, iki forkliftin arasına sıkışmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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