İşçiler vinç sepetinden düştü: 2'si ağır 4 yaralı

Arazideki bir vincin bakımını yapan işçiler, vincin sepetine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı. Bu sırada sepetin yan yatması üzerine işçiler yere düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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