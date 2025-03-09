İşçiler vinç sepetinden düştü: 2'si ağır 4 yaralı
Bahçelievler'de vinç sepeti yan yattı, 4 işçi yaralandı. İki işçinin durumu ağır. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2025 20:02, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 20:04
Bahçelievler'de İş Kazası: Vinç Sepeti Yan YattıBahçelievler'de işçilerin vinç bakımı yaptığı sırada bindikleri sepet yan yattı. İşçiler yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşerken, olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi.
Olayın Gelişimi
Arazideki bir vincin bakımını yapan işçiler, vincin sepetine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı. Bu sırada sepetin yan yatması üzerine işçiler yere düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Yaralıların Durumu ve Müdahale
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2'sinin ağır yaralandığı anlaşılan 4 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.